Гриневич: Міносвіти врахує висновки Венеціанської комісії щодо освітнього закону

Міністерство освіти і науки України враховуватиме висновки Венеціанської комісії щодо закону про освіту і обговорить їх з усіма зацікавленими сторонами, заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

"Ми відкриті до обговорення, будемо обговорювати висновки комісії з усіма зацікавленими сторонами і будемо їх враховувати", - сказала Гриневич на зустрічі з представниками польських громадських організацій і шкіл у Львові в четвер.

За її словами, єдина грань, яку вони не переступлять, полягає в тому, щоб "ми могли навчати дітей вільно говорити державною мовою".

"Цю ідею не може лімітувати вказівками, і думаю, що наші європейські партнери чудово розуміють цю базову цінність", - наголосила міністр.

Гриневич також акцентувала увагу на тому, що положення про мову в законі про освіту стосуються всієї освіти - від школи до вишів. Вона розповіла, що в законі про повну загальну середню освіту мовні положення будуть конкретизовані. Зокрема, міністр наголосила, що навчання в початковій школі вестиметься рідною мовою, також учні вивчатимуть українську мову. Починаючи з 5-го класу планують вводити певне співвідношення вивчення предметів рідною мовою та державною.

"Важливо, щоб це співвідношення гарантувало хороше вивчення державної мови і його застосування ... Ми не хочемо асиміляції і цінуємо право кожного розмовляти материнською мовою. Це частина національної ідентичності", - сказала міністр.

Як повідомлялося, 28 вересня набув чинності закон України "Про освіту".

Закон серед іншого визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але, відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

28 вересня Міністерство закордонних справ України направило закон на експертизу до Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія).

Висновок Венеціанської комісії щодо закону України "Про освіту" може бути в грудні.