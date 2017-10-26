Клімкін обговорив з Волкером місію ООН на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив зі спеціальним представником держдепу США з питань України Куртом Волкером місію ООН на Донбасі. Про це повідомив К.Волкер в Twitter.

"Була чудову зустріч з Павлом Клімкіним сьогодні, обговорювали питання України про те, як ООН може допомогти в реалізації мінських угод," - повідомив Волкер.

Нагадаємо, одним з питань запланованої зустрічі Президента України Петра Порошенка та Спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера буде питання звільнення українських заручників на окупованому Донбасі та політв’язнів на території РФ.