Клімкін: Єдиний варіант України у вільному світі - членство у ЄС та НАТО

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна хоче бути європейською та демократичною країною, що можливо лише при повноцінному членстві у НАТО та ЄС.

Про це він заявив на конференції "Київський трансатлантичний діалог", яка проводиться за підтримки НАТО, повідомляє "Європейська правда".

"НАТО свого роду унікальна структура, яка приймає нових членів, і стає сильнішою в ході цього процесу. Тому, мета України - приєднання до НАТО. Наша ціль, однозначно, - це приєднатися до НАТО у майбутньому", - сказав він.

За словами Клімкіна, сенс майбутнього України зводиться до того, щоб й надалі поділяти спільні демократичні цінності, відповідальність та бути солідарними.

Клімкін додав, що сенс майбутнього "зводиться до того, аби стати частиною вільного світу, аби Україна була європейською та демократичною країною. І єдиний варіант, коли це можливо, це якщо ми станемо повноцінним членом НАТО, і ми станемо повноцінним членом ЄС. Бо це диктує наша історія, це диктує наш менталітет, це диктують наші політичні зобов'язання".