Країні потрібна профілактика злочинів, а не їх констатація, - Геращенко

Теракт у Києві - це серйозний виклик усім силовим структурам. Так перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко у Facebook прокоментувала вибух у Києві пізно ввечері 25 жовтня, в результаті якого отримав поранення народний депутат Ігор Мосійчук, загинули його охоронець та випадковий перехожий.

"Я шокована замахом на Ігоря Мосійчука. Я щиро бажаю йому, політологу Віталію Балі, який також постраждав від вибуху, всім іншим громадянам, які виявилися випадковими жертвами цього замаху - якнайшвидшого одуження і міцного здоров'я... Я не знаю, які були мотиви замаху, але що б за цим не стояло - політика чи кримінал - це однаково жахливо. Це серйозний виклик усім силовим структурам", - написала вона.

Геращенко переконана, що країна потребує профілактики і попередження злочинів, а не лише їх констатації.

"Країна вимагає профілактики і попередження злочинів, а не лише їх констатації. Притягнення до відповідальності всіх порушників закону", - зазначила депутат.