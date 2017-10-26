"Львівська політехніка" відкрила власну стартап-школу

У четвер, 26 жовтня, у центрі Львова відкрилась Tech StartUp School – стартап-школа від «Львівської політехніки». Про це повідомляє Zaxid.net.

Tech StartUp School розмістилась у приміщенні на вулиці Колесси, 2, яке належить «Львівській політехніці». Ремонт тривав близько чотирьох місяців – за словами ректора університету, зусиллями власних будівельників. До 1939 року ця будівля належала фундації святого Лазаря.

Вчитись у школі зможе уся охоча молодь: не лише студенти університетів, але й учні старших класів та коледжів. На сайті школи також є курси, що рекомендовані студентам віком «до 100 років». Тривалість навчальних курсів різна: від одного місяця до дев'яти.

«Навчатись можуть всі без винятку, це не лише для наших студентів. Кожен, хто має проект чи ідею, або навіть якщо не маєте – ви можете приєднатись до існуючої команди. Треба просто мати навички, які потребує певна команда. Тут запущені декілька курсів – ми вчимо і англійської мови (правда, інноваційними методами), і робототехніці, і різним інноваційним ідеям», - каже директор школи Назарій Подольчак.

Навчання у Tech StartUp School платне, проте студенти «Львівської політехніки» матимуть суттєву знижку, обіцяє директор школи. Вартість курсів становить від 420 до 1980 грн на місяць.

Для того, щоб потрапити на навчання у школі, неохідно обрати курс на сайті та заповнити аплікаційну форму.

Як зазначив під час відкриття ректор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Бобало, акцент у навчанні буде робитись на нано- та інформаційних технологіях.

«Я з великою надією говорю про стартап-школу, тому що сподіваюсь, що в ній будуть працювати молоді, не обов’язково студенти, а й учні старших класів, гімназій та коледжів, які будуть реалізовувати свої ідеї», - заявив Юрій Бобало.