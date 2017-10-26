Литва передала ЄС "план Маршалла" для України

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс передав так званий план Маршалла для України в Єврокомісію.

Про це заявив єврокомісар Йоханнес Хан під час свого приїзду на форум в Таллінн, повідомляє Європейська правда.

Єврокомісар вважає, що Брюссель вже на даному етапі має інструменти для його реалізації і скептичний щодо потреби його стверджувати.

Він підкреслив, що допомога Україні надаватиметься виключно разом з вимогою проведення реформ.

"Ми готові давати гроші, але не будемо давати їх без чітких критеріїв. Вибачте, що повинен це говорити, але рівень довіри не дуже високий, і тому ми платимо, коли щось було зроблено", - підкреслив він.

Для залучення інвестицій потрібен не план, а зміна бізнес-клімату, вважає Хан.

"Україна на 80 місці за привабливістю бізнесу. Тобто Україні потрібно багато що зробити, щоб бізнес-середовище було більш привабливим", - пояснив він.