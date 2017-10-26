Мопед з вибухівкою з'явився біля “Еспресо” після початку ефіру з нардепом, - журналісти

Невідомі припаркували мотоцикл, на якому ймовірно знаходилася вибухівка, вже після того, як нардеп Ігор Мосійчук прийшов у будівлю офісу Еспресо. Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV.

Можна припустити, що люди, які готували теракт, знали, що вони роблять. Стало відомо, що мотоцикл, на якому, за попередніми даними, знаходилися вибухівка, припаркували не одразу. Він з'явився біля будівлі вже після того, як на каналі почався запис ефіру з нардепом Мосійчуком. Мотоцикл вибухнув, коли Мосійчук та політолог Віталій Бала виходили з офісу.

Потужність вибуху була такою, що повибивало вікна не лише на першому поверсі будинку, а й технічному ліцеї, який знаходиться через дорогу. Сьогодні заняття там скасували.