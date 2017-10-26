НАТО: Туреччина може мати "необхідні наслідки" у разі купівлі російських систем ППО

Туреччина, яка є членом НАТО, має бути готова до "необхідних наслідків", у разі купівлі російських систем ППО С-400.

Про це сказав голова Військового комітету НАТО генерал Петер Павел, повідомляє ЄП за посиланням на Defense News.

Павел зазначив, що, хоча кожна країна може приймати власні оборонні рішення, запланована Туреччиною купівля системи С-400 не дозволить Анкарі бути частиною будь-якої інтегрованої системи протиповітряної оборони НАТО, і може спричинити інші технічні обмеження.

"Принципи суверенітету, очевидно, існують у придбанні оборонного обладнання, але так само, як держави приймають суверенні рішення, вони також суверенні щодо наслідків цього рішення", - сказав Павел.

Туреччина оголосила про вибір С-400 у вересні, але ще не підписала остаточні документи, і поки це не зроблено, зазначив Павел, "союзники мають право обговорити це питання, щоб висловити всі проблеми та можливі труднощі".

Павел також сказав, що навіть якщо системи протиракетної оборони НАТО не будуть інтегровані з С-400, сама їхня присутність "створюватиме труднощі для об'єктів союзників, потенційно розміщених на території цієї країни.

Тим не менш, Павел зазначив, що Туреччина залишається ключовим частиною НАТО. "Ніхто не заперечує роль Туреччини як важливого союзника на дуже важкому перехресті завдань Альянсу", - сказав він.

Як відомо, 12 вересня президент Туреччини повідомив, що Анкара підписала з Москвою угоду про придбання систем С-400, і вже внесла завдаток.

С-400 "Тріумф" - зенітна ракетна система великої дальності, прийнята на озброєння в 2007 році. Вона призначена для знищення авіації, крилатих і балістичних ракет, у тому числі середнього радіусу дії, може застосовуватися проти наземних об'єктів.

Нагадаємо, заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, які в даний час знаходяться в Анкарі (Туреччина), повернуться в Україну в четвер, 26 жовтня.