Нідерланди дозволили не розсекречувати дані про катастрофу MH17

Міністерство безпеки і правосуддя Нідерландів не зобов'язане публікувати звіти і документи з розслідування катастрофи Boeing-777 рейсу MH17 в Україні в 2014 році

Про це повідомляється на сайті Державної ради Нідерландів.

"Держрада вважає, що питання державної таємниці, єдності державної політики" та інтереси позивачів "важливіше питання необхідності оприлюднення таких даних", - наголошують в повідомленні.

Зазначається, що це рішення є відповіддю на звернення голландських ЗМІ - газети Volkskrant, і телеканалів RTL і NOS. Ці компанії скаржилися на труднощі з отриманням інформації про дії Міністерства безпеки і правосуддя Нідерландів з розслідування катастрофи.