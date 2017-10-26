Новим адвокатом Януковича у справі про держзраду буде Ігор Ляшенко

Новим державним захисником екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду буде Ігор Ляшенко. Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомила прес-секретар Оболонського районного суду Києва Інна Свинаренко.

Адвокат прибув у четвер до суду з відповідним дорученням від Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Сам Ляшенко з Миколаївської області, має ліцензію адвоката з лютого 2012 року.

Як повідомлялося, 25 жовтня суд відсторонив адвоката Януковича Максима Гераська від процесу і доручив Центру безоплатної правової допомоги знайти йому нового державного захисника. Причиною стало, на думку суду, неналежне виконання Гераськом покладених на нього обов'язків.

Нагадаємо, після відмови від участі в процесі приватних адвокатів Януковича йому були надані державні. Спочатку це був Віталій Мешечек, після він заявив про самовідвід. Максим Герасько був призначений після Мешечка і навіть встиг з'їздити до російського Ростова на зустріч із підзахисним, але спілкування адвоката з підзахисним не сталося. Крім того, Герасько неодноразово заявляв, що йому недостатньо часу, наданого судом на ознайомлення з матеріалами справи.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України") і ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособництво у веденні агресивної війни") КК України.