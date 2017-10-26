ОБСЄ зафіксувала фургон "Ритуал", що виїхав на територію РФ

Спостерігачі місії ОБСЄ в черговий раз зафіксували похоронний фургон з російськими номерними знаками і написом "Ритуал", який в'їхав в Росію з території Донбасу. Про це йдеться в щотижневому звіті місії за період з 18 по 24 жовтня, опублікованому на сайті місії.

"21 жовтня в 20:04 фургон з російськими номерними знаками, на якому був напис "Ритуал", прибув у прикордонний пункт пропуску "Донецьк" з української сторони та перетнув кордон у напрямку Російської Федерації. Спостерігачі змогли побачити тільки водія", - йдеться у звіті місії, передає канал "112-Україна".

Днем раніше, 20 жовтня, о 10:03 дві машини швидкої допомоги з номерними знаками "ЛНР" прибули на прикордонний пункт пропуску "Донецьк" з української сторони і перетнули кордон в напрямку Російської Федерації в 10:50. Ці самі "швидкі" повернулися в Україну в 17:50.

Що перевозили "швидкі", залишається тільки здогадуватися.

Крім того, спостерігачі змогли помітити, як з території РФ в Україну на транспортних засобах заїхали особи у військовій формі.