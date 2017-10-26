Порошенко вимагає якнайшвидше розслідувати вибух поблизу "Еспресо"

Президент України Петро Порошенко вимагає якнайшвидшого розкриття вчорашнього теракту біля редакції телеканалу "Еспресо". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко також висловив співчуття родинам загиблих внаслідок вибуху.

"Висловлюю глибокі співчуття родинам загиблих внаслідок вибуху біля телеканалу "Еспресо". Щиро бажаю одужання пораненим. Рішуче вимагаю від правоохоронців якнайшвидше розкрити цей кривавий і жорстокий злочин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері у середу, 25 жовтня, біля входу до будинку на вулиці Адама Міцкевича у Києві, де розташована редакція телеканалу Еспресо.TV, стався вибух, в результаті якого померло 2 людини та були поранені нардеп Мосійчук, політолог Віталій Бала і ще 2 перехожих.

У свою чергу, перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко повідомив, що слідство розглядає три основні версії щодо вибуху.