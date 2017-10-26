Президент Туреччини зустрівся зі звільненими лідерами Меджлісу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч зі звільненими заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом.

Як повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров, зустріч відбулася в офіційній резиденції президента Туреччини Ak Saray (Білий палац) ввечері в четвер, 26 жовтня, - на наступний день після їх звільнення з російського ув'язнення.

За словами Чубарова, лідери Меджлісу подякували турецькому президенту за зусилля щодо їх звільнення, а також закликали допомогти десяткам інших "в'язнів Кремля" в окупованому Криму.

У свою чергу Ердоган висловив упевненість в нових зустрічах, в тому числі і в Україні, а також попросив передати Мустафа Джемілєву, голові і членам Меджлісу слова підтримки і побажання успіхів у діяльності, спрямованої на благо кримськотатарського народу.