Прибуття в Україну Чийгоза та Умерова відкладається до завтра, - Чубаров

Прибуття в Україну звільнених політв’язнів Артема Чийгоза та Ільмі Умерова відкладається на один день. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу і депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров.

"Про точний час проведення прес-конференції 27 жовтня 2017 року, як і причину перенесення прильоту Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза до Києва, буде повідомлено сьогодні до 21.00. Просимо з розумінням поставитися до непередбачуваних, але вкрай важливих обставин, що змусили організаторів внести термінові зміни щодо раніш оголошеного заходу", - йдеться у повідомленні.

Чубаров також зазначив, що звільнені політв’язні не прибудуть сьогодні до Києва через зміну дати їхнього прильоту.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, які в даний час знаходяться в Анкарі (Туреччина), повернуться в Україну в четвер, 26 жовтня.