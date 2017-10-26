Росія збрехала про кількість військових у навчаннях "Захід-2017", - Столтенберг

Члени НАТО відзначили, що кількість військових в навчаннях "Захід-2017" була значно більшою, ніж Росія оголошувала перед початком навчань. Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

Він розповів, що члени альянсу відзначили невідповідності між заявленими Росією масштабами проведення навчань "Захід-2017" та їх дійсними масштабами.

"Члени альянсу вказали на те, що число військових, які брали участь в навчаннях, значно перевищило число, заявлене перед початком навчань. Сценарій (навчань - ред.) також відрізнявся (від заявленого - ред.) і географічне охоплення також було більше" - повідомив Столтенберг.