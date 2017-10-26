Рютте втретє призначили прем’єром Нідерландів

Марк Рютте сьогодні втретє був призначений прем’єр-міністром Нідерландів. Про це повідомляє ЄП з посиланням на NOS.

Рютте разом з новими міністрами прибув сьогодні до палацу Noordeinde, де король Нідерландів Віллем-Олександр провів офіційну церемонію призначення.

Переговори про формування нового коаліційного уряду між лідерами чотирьох політичних партій тривали рекордні 208 днів і завершилися 9 жовтня, хоча парламентські вибори відбулися ще у березні.

У новому уряді шість міністрів від пробізнесової партії VVD, яку очолює Рютте, по чотири від прогресивної D66 і від християнської партії CDA та два від консервативного Християнського союзу. Сьогодні ввечері новий уряд проведе перше засідання.

Рютте вперше був призначений на посаду прем’єра Нідерландів у 2010 році, вдруге – у 2012-му. Примітно, що тоді його призначала королева Беатрікс, але вона зреклася престолу і сьогодні новий уряд затверджував її син Віллем-Олександр.

Нагадаємо, у листопаді Україну вперше відвідає принц Нідерландів.