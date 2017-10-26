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Слідство розглядає 3 основні версії щодо вибуху поблизу "Еспресо"

26 жовтня, 2017 - 13:19
Фото: radiosvoboda.org

Слідство розглядає три основні версії щодо вибуху поблизу телеканалу «Еспресо» минулої ночі, повідомив на брифінгу перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко, який очолює групу процесуальних керівників розслідування.

«Першу версію озвучував і сам пан Мосійчук (депутат Ігор Мосійчук – ред.) – це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Про виконавців ми будемо говорити, тільки коли встановимо злочинців. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука та його громадська позиція всередині нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті», – зазначив він, передає Радіо Свобода.

Водночас, за словами Кононенка, слідство не відкидає також інших версій, зокрема, тому що серед постраждалих був і політолог Віталій Бала, який також міг бути ціллю підривників.

«І ми не можемо відкидати версію замаху на вбивство будь-якого політичного чи громадського діяча, який міг перебувати на каналі «Еспресо»», – наголосив прокурор.

Що ж до вибухового пристрою, то на погляд вибухотехніків, він був саморобним, можливо – на базі автомобільної сигналізації, оскільки на місці пригоди виявили відповідні електронні плати, зазначив Кононенко.

Як повідомили представники силовиків, задіяних у розслідуванні, йдеться про пристрій направленої дії, за попередньою інформацією, еквівалентом 400-600 грамів тротилу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, ввечері у середу, 25 жовтня, біля входу до будинку на вулиці Адама Міцкевича у Києві, де розташована редакція телеканалу Еспресо.TV, стався вибух, в результаті якого померло 2 людини та були поранені нардеп Мосійчук, політолог Віталій Бала і ще 2 перехожих.

У свою чергу, стан нардепа Ігоря Мосійчука після замаху і проведеної операції оцінюється як важкий.

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