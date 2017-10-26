Спецпредставник США Волкер приїде в Україну 27 жовтня

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у п'ятницю, 27 жовтня, відвідає Київ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Завтра Курт буде з візитом в Україні", - сказав Клімкін журналістам у Києві в четвер.

Раніше джерело агентства повідомило, що найближчим часом президент України Петро Порошенко має намір зустрітися зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Волкером.