США знову розширили санкції проти Північної Кореї

США розширили санкції проти Північної Кореї, внісши в санкційний список ще сімох громадян та трьох юридичних осіб з КНДР.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів США.

Повідомляється, що санкції були введені, в тому числі, проти глави департаменту воєнної безпеки КНДР, міністра праці та дипломата.

Крім того, санкції будуть діяти у відношенні Комісії з воєнної безпеки КНДР, міжнародного будівельного бюро КНДР, а також проти будівельної компанії Ch'olhyo'n. За словами глави Мінфіну Стівена Мнучина, США стурбовані тим, що військові Північної Кореї використовуються в якості секретної поліції, яка карає всі форми дисидентства.

Він також зазначив, що співробітники департаменту воєнної безпеки КНДР діють за межами країни з метою ліквідації північнокорейських біженців.