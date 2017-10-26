Стан Мосійчука важкий, але його життю нічого не загрожує, - лікар

Стан нардепа Ігоря Мосійчука після замаху і проведеної операції оцінюється як важкий. Про це в коментарі "112 Україна" заявив завідувач стаціонарним відділенням клініки "Борис" Ігор Конівець.

За його словами, в результаті вибуху у Мосійчука сильно постраждали кінцівки, внутрішні органи виявилися менш пошкоджені. Деякі осколки з тіла лікарі витягти ще не встигли. Мосійчук продовжує знаходиться в реанімації у важкому стані.

"Стан важкий. Такий, що характеризує перша доба, післяопераційний період. Сьогодні вночі закінчилося оперативне втручання, було десь до трьох годин, було дуже багато осколків, які ми видалили. Зараз пацієнт знаходиться у палаті інтенсивної терапії. Стан важкий, до середнього ще рано, але з ним можна спілкуватися. Він нам допомагає у проведенні перев’язок, ми тільки закінчили перев’язки. (які тканини постраждали) В основному внутрішні органи залишилися більш-менш, більше за все постраждали кінцівки, верхня, нижня, м’які тканини, верхні і нижні, є відкритий перелом кістки справа, дуже велика обширна рана правого стегна, дуже багато осколків у нижніх кінцівках як зліва, так і справа. Є осколки у потиличній ділянці головного мозку м’яких тканин і рани у нижній частині тулуба. Рани різного характеру", - розповів він.

Конівець запевнив, що життю Мосійчука нічого не загрожує, однак у лікарні йому доведеться провести до трьох тижнів. Нардепа чекає ще одна операція.

"Перше, стабілізували кістку на правій верхній кінцівці стержнем, бо зараз оперувати і відновлювати її не можна, поки є бактеріальна інфекція. Десь через 2 тижні буде ще одна операція по відновленню цієї кістки. Видалення сторонніх тіл з рани. Він знаходиться у палаті інтенсивної терапії, в реанімації", - заявив він.

До Мосійчука поки не пускають відвідувачів, проте лікарі не виключають, що його стан може стабілізуватися.

Нагадаємо, ввечері у середу, 25 жовтня, біля входу до будинку на вулиці Адама Міцкевича у Києві, де розташована редакція телеканалу Еспресо.TV, стався вибух, в результаті якого померло 2 людини та був поранений нардеп Мосійчук, політолог Віталій Бала і ще 2 перехожих.