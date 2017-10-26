Столтенберг: Позиції РФ і НАТО щодо Донбасу фундаментально різні

Північноатлантичний альянс вкотре заявляє про ескалацію ситуації на сході України у результаті російської агресії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами засідання Ради НАТО-Росія у четвер у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Союзники (по НАТО - ред.) і Росія продовжують мати фундаментальні розбіжності щодо того, як вирішити кризу в Україні. Цей конфлікт продовжує значно впливати на стабільність і безпеку у євроатлантичному регіоні та залишається причиною нинішнього стану справ у відносинах НАТО і Росії", - сказав глава Альянсу.

Він констатував продовження ескалації ситуації на Донбасі та насильства в регіоні, включаючи блокування доступу спостерігачів місії ОБСЄ до ділянки російсько-українського кордону.

Столтенберг наголосив, що діалог між НАТО і РФ є непростим, але важливим.

Окрім цього, глава Альянсу повідомив, що сторони обговорили ситуацію в Афганістані та наслідки російсько-білоруських навчань "Запад-2017".