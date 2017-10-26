Twitter заборонив рекламу з акаунтів пропагандистських ЗМІ Russia Today і Sputnik

Twitter заборонив рекламу з усіх облікових записів, що належать російським пропагандистським ЗМІ Russia Today і Sputnik. Відповідну заяву опубліковано на сайті Twitter.

Twitter такі заходи пов'язує із "втручанням цих агентств у президентські вибори США у 2016 році". Також у Twitter вирішили виділити на благодійні цілі 1,9 млн дол. доходів, отриманих від продажу реклами RT і Sputnik з 2011 року.

Нагадаємо, що 25 жовтня в компанії повідомили, що введуть нові правила публікації реклами на тлі звинувачень у російському "втручанні" в президентські вибори в США шляхом пропаганди в соціальних мережах. Зокрема, соцмережа запустить "центр прозорості", де будь-який користувач зможе отримати інформацію щодо джерела і фінансування реклами, яка з'являється на сторінках сервісу. Нова система розпочне роботу спочатку в США, а потім і по всьому світу.