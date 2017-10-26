У центрі окупованого Донецька пролунав вибух: відомо про 5 постраждалих

У четвер, 26 жовтня, у центрі окупованого Донецька стався вибух, внаслідок якого постраждало щонайменше 5 людей, серед яких троє – неповнолітні.

Про це повідомили інформаційні ресурси бойовиків, передає Громадське.

За попередніми даними, вибух пролунав на другому поверсі житлового будинку. Зазначається, що вибух пошкодив близько 10 віконних блоків на декількох поверхах.

Попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу.

Зазначається, що після вибуху у під'їзді утворилися завали, пошук постраждалих триває.

У вже Мережі з'явилися відео, зняті одразу після події.