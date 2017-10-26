У Чернівцях отруїлися 55 учнів молодших класів

У загальноосвітній школі №23 Чернівців 55 учнів молодших класів звернулися до лікарів з підозрою на отруєння, повідомляється на сайті мерії.

Станом на сьогодні, один з них перебуває на стаціонарному лікуванні, інші - на амбулаторному.

"Всі учні, які захворіли, вчора відвідували групу продовженого дня і обідали в школі", - уточнюють в міськраді.

Профільне управління мерії і адміністрація школи повідомили про інцидент санітарні служби для призначення відповідного розслідування.

Нагадаємо, причина масового отруєння у львівському ресторані "Панська чарка" - золотистий стафілокок.