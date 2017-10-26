У Львові демонструють "Тривогу" пензля Остапа Лозинського

Виставку, повна назва якої – «Тривога. Шкіц до пейзажу», розгорнуто у галереї «Іконарт», що на вул. Вірменській, 26.

Вдразу ж варто зазначити, що від часу свого створення у лютому 2010 року та до сьогодні цей мистецький простір знайомить відвідувачів з найкращими зразками релігійного малярства вже знаних львівських художників – Петра Гуменюка, Іванки Крип’якевич-Димид, Оксани Романів-Тріски, Люби Яцків, молодих творців – Данила Мовчана, Наталі Русецької, Остапа Лозинського та представників інших українських шкіл сакрального мистецтва – Олександра Антонюка, Андрія Коваленка, Ольги Ковтун... «Нашою метою є зближення сучасного мистецтва та християнської духовності, переосмислення традицій у сьогоднішньому культурному контексті, а також створення можливості нового розвитку церковного мистецтва, – говорять у галереї. – Саме сакральність є особливо важливою складовою в діяльності галереї. Адже сьогодні мистецтво, пройшовши крізь довгі періоди абсолютної сакралізації, а також тотальної десакралізації, віднаходить цю категорію по-новому».

Остапові Лозинському, авторові теперішньої експозиції в «Іконарті», 34 роки. Мистецький фах здобув у Львові – в Коледжі декоративного мистецтва ім. Івана Труша (відділ розпису) та в Академії мистецтв. Від 2001 року бере участь у мистецьких проектах та колективних виставках в Україні, Польщі та Канаді. Вважає, що бути правдивим перед собою означає бути правдивим для всіх. Найцікавішою інтелектуальною грою називає нюансування.

Анонсуючи виставку «Тривога. Шкіц до пейзажу», яка складається з шістнадцяти полотен, на яких Світло, страсті Господні і Темрява, Остап Лозинський зазначав, що малярством, на відміну від іконопису (який на рівні підсвідомості є певною втечею від навколишньої реальності, пошуком абсолюту), направду, займається доволі рідко. «Воно для мене слугує радше засобом розмови, – говорить художник. – Споглядання життя, проблем людини, її взаємодії з світом та ближніми, Богом… викликає у мені масу запитань, відповіді на які знайти вкрай складно (та чи й потрібно?). Лише тоді, коли визріває потреба глибшого діалогу, засоби малярства допомагають мені в цьому».

Відчути, що непокоїть автора експозиції «Шкіц (ескіз) до пейзажу», відтак – вступити з ним у внутрішній філософський діалог через споглядання сюжету «Світло – Страсті Христові – Темрява», а він – про страхи життя, поразки й перемоги, встигнуть всі охочі – експозиція «Тривога» чинна у Галереї сучасного сакрального мистецтва «Іконарт» до 19 листопада.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ'ЯКА.