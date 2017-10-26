У Львові представили виставку міні-текстилю

В львівській галереї "Дзига" відкрилася всеукраїнська виставка "Міні текстиль - 2017". Це вже шоста поспіль виставка, яку організовує у Львові секція художнього текстилю Львівської національної спілки художників України в особі незмінних ентузіастів Ольги Парути-Вітрук, Наталки Шимін, Володимири Ганкевич та Оксани Риботицької.

Цього року до виставки долучилися 36 митців, які представили понад 60 робіт. Географія авторів охоплює багато різних міст України, так само як і їх статусність в мистецьких колах. Адже із роботами знаних художників виставляються роботи і молодих митців та студентів.

На виставці представлений не лише класичний гобелен. Тут також є роботи виконані у класичному та авторському виконанні різного тематичного спрямування - квілт, скульптурні композиції, текстильні колажі, розписи по тканині, друк тощо.

Організатори перед авторами поставили лише одну технічну вимогу. Усі роботи повинні вміщатися в формат 20х20х20 см.

Оглянути виставку можна до 8 листопада.

Довідка "Дня"

Історія міні-гобелену бере свій початок ще з міжнародних текстильних виставок в Лозанні 1972 року. Тоді автори разом з фотографіями виробів повинні були надавати взірець роботи у форматі 20х20 см. Позаяк ці зразки виглядали як готові мистецькі роботи, виник новий напрямок декоративно-прикладного мистецтва – міні-гобелен. Перша львівська виставка міні-гобелену була організована в 1985 році в Етнографічному музеї. Тепер, у зв’язку з використанням найрізноманітніших технік та матеріалів, назва змінилась на "Міні текстиль".

Павло Паламарчук, Львів.

Фото автора.