У Львові розпочався Міжнародний економічний форум

Для Львівської області таке зібрання є традиційним, бо відбувається вже всімнадцяте. Локація цьогорічного форуму, який має назву «Львівщина – локомотив промислової революції в Україні», – стадіон «Арена Львів», де упродовж двох днів відомі українські та закордонні експерти і фахівці державного й приватного секторів на десятьох тематичних панелях дискутуватимуть про економічний розвиток, боротьбу із корупцією, підготовку професійних кадрів, альтернативну енергетику та, звісно, ділитимуться досвідом.

За інформацією департаментів міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва та економічної політики Львівської облдержадміністрації, сьогодні, у перший день форуму, відбудуться чотири дуже актуальні панелі. Зокрема, темою однієї стане впровадження реформ на шляху економічного зростання – учасники форуму обговорять сучасний стан реформ в Україні, можливості поширення європейського досвіду в українських реаліях, а також конкурентні переваги нашої держави.

Іншим вагомим керунком обговорення стане тема боротьби із корупцією та відкритості влади на прикладі Львівщини. Йтиметься також про реформу судової системи як однієї з «інвестицій» у комфортний бізнес-клімат та практику у сфері криміналізації корупції.

Дуже важливою буде завтрашня панель, присвячена новій стратегії розвитку професійно-технічної освіти, а також її готовності до викликів часу. Обговорюватимуться й міжнародні варіанти реформи системи професійно-технічної освіти і можливі точки її дотику із бізнесом.

Запланований на форумі фестиваль «Ярмарок фондів», на якому представники донорських організацій представлять можливості співпраці та залучення коштів міжнародної технічної допомоги для областей, районів, громад у процесі децентралізації.

Анонсують організатори XVII Міжнародного економічного форуму й відкриття двох об’єктів «зеленої енергетики» – сонячної та вітрової електростанцій, другого заводу компанії Бадер-Аунде та Бистрицького газового родовища у селі Городківка Дрогобицького району.

Також планується підписання документів, які стосуються конкретних інвестиційних проектів, важливих не лише для Львівщини та західного регіону, а й для країни в цілому.

За час роботи форуму організатори очікують понад півтори тисячі гостей, і це – вище керівництво держави, інвестори, підприємці, дипломати, представники міжнародних фондів, бізнес асоціації та банків.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото Романа БАЛУКА.