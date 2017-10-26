У Саудівській Аравії планують побудувати футуристичне мегамісто на Червоному морі

Королівський дім Саудівської Аравії прагне вже зараз підготуватися до майбутнього, в якому нафта не відіграватиме такої ролі, як зараз. Містком до майбутнього має стати величезний майданчик для промисловості й бізнесу глобального значення.

Принц-наступник саудівського монаршого дому Мохамед бін Салман заявив під час виступу на інвестиційному форумі в столиці країни Ер-Ріяді, що державі конче необхідні інноваційні ідеї, і то якнайшвидше.

Для цього королівство має намір інвестувати загалом 500 мільярдів доларів у спорудження футуристичного мегаміста, що розташується на узбережжі Червоного моря й називатиметься Неом. Його площа складатиме 26,5 тисяч квадратних кілометрів, тобто перевищуватиме площу, приміром, Вінницької області. Передбачені на його зведення кошти приблизно дорівнюють ВВП Польщі. Першу фазу спорудження мають завершити 2025 року.

Керуватиме реалізацією цього проекту німець - колишній голова правління концерну Siemens Клаус Кляйнфельд.

Футуристичний мегаполіс планується спорудити на північному заході країни - в безпосередній близькості від Сінайського півострова, що контролюється Єгиптом, де останніми роками спостерігається активізація нападів терористів. Планується також спорудити велетенський міст через Червоне море, що поєднає Єгипет та Саудівську Аравію.

Нагадаємо, більшість смертних вироків у світі виноситься у 4 азійських країнах: Китаї, Ірані, Саудівській Аравії та Іраку.