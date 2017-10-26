У слідства з’явився відеозапис доставки мопеда з вибухівкою на місце замаху на Мосійчука

У розпорядженні слідства є відеозапис, на якому видно, як зловмисники доставили мопед під будівлю телеканалу, біля якого поранили народного депутата Ігора Мосійчука. Про це на своїй сторінці у Facebook написав член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко.

"У слідства є також кадри того, як терорист приїхав і встановлював мотоцикл поруч із виходом із телеканалу", - написав А.Геращенко.

За словами надрепа, це збільшує шанси на найскоріше розкриття злочину.

Після цього теракту, переконаний Геращенко, телеканалам слід замислитися над тим, щоб "прибрати від входів сміттєві урни, клумби та інші "зручні" для встановлення вибухових пристроїв точки, а також, за можливістю, попереджувати встановлення невідомих транспортних засобів, на яких можуть бути встановлені приховані вибухові пристрої".