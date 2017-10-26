Україна готова розглянути вимоги Канади для скасування віз, - Климпуш-Цинцадзе

Україна готова розглянути вимоги Канади, виконання яких дозволить домогтися скасування віз. Про це під час слухань у парламенті Канади заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Укрінформ.

«З нашого боку ми ініціювали дискусію на тему запровадження Канадою безвізового режиму для українців. Якщо Канада має певні вимоги стосовно скасування віз, які Україна поки не виконала – ми готові працювати над цим», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що Канада й Україна «мають давні та глибокі зв'язки».

«Ми можемо активізувати двосторонню торгівлю й міжособистісні контакти, полегшивши подорожі між Україною та Канадою», - наголосила віце-прем'єр-міністр.

Климпуш-Цинцадзе нагадала, що для короткострокових подорожей Україна не вимагає від громадян Канади наявності віз.

«Канадці насолоджуються перевагами безвізового режиму і ми радо прийматимемо ще більше ваших співвітчизників, які подорожують до Європи, при чому не лише з метою бізнесу, а й відпочинку», - підсумувала вона.

Зазначимо, що за підсумками перших трьох місяців цього року, дипломатичні представництва Канади відмовили в отримані канадських віз 34% заявників з України.