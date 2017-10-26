НАТО має скористатися досвідом України у сфері гібридної війни, - Бюро нацбезпеки Польщі

У Варшаві відкрили Платформу дій Україна-НАТО щодо гібридних загроз. Формально діяльність Платформи відкрито на початку липня в Києві. Семінар у Варшаві є першою практичною дією цієї ініціативи. Створення платформи в справі гібридних загроз є одним з головних елементів плану допомоги Україні, схваленого торік на саміті НАТО у Варшаві, передає Польське радіо.

На зустріч прибуло понад сто експертів з Польщі, України та інших союзницьких і партнерських держав. Організатором семінару є Бюро національної безпеки та Міністерство закордонних справ Польщі.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Сольох наголосив, що Україна має чималий досвід у сфері гібридної війни, і НАТО хоче ним скористатися, а також ділитися своїми знаннями в цій сфері.

У семінарі у Варшаві взяв участь заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймс Аппатурай та представники України, зокрема заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.

"Гібридні дії охоплюють комплексне використання різних інструментів: військових, економічних, суспільних, кібернетичних та інформаційних. Всі ці засоби керуються з одного центру і направлені на поширення сумнівів щодо ставлення держави чи суспільства до спротиву відносно цієї агресії", - пояснив О.Литвиненко.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Сольох повідомив, що на зустрічі обговорено дії, які могла б здійснювати Польща як непостійний член Ради Безпеки ООН.

"Це питання ймовірного розміщення військ ООН на територіях, де триває російська агресія у Східній Україні", – сказав він.