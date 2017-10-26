"Укрзалізниця" планує придбати 10 швидкісних електропотягів

"Укрзалізниця" має намір у 2018-2020 роках придбати 10 швидкісних електропотягів. Про це напередодні повідомив в. о. голови правління компанії Євген Кравцов, передає прес-служба УЗ.

Купити планується як потяги вітчизняного, так і іноземного виробництва.

В УЗ додали, що всього від початку впровадження швидкісного руху в Україні (2012 рік) потягами категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" перевезено 15,5 млн пасажирів, з них майже 4 млн пасажирів за 9 місяців цього року.

Наразі швидкісні потяги курсують за такими маршрутами: Київ – Харків, Київ – Запоріжжя, Київ – Покровськ, Київ – Львів, Київ – Львів (через Тернопіль), Київ – Перемишль (Польща), Київ – Одеса, Київ – Кривий Ріг і Київ – Костянтинівка.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" анонсувала, що у листопаді запровадить сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню кейтерингова компанія пасажирам запропонує широкий вибір страв.