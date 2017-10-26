Звільнений з російського ув'язнення заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров має намір повернутися в окупований Крим. Про це говориться у відеосюжеті агентства QHA.

"У Київ ще до порушення кримінальної справи проти мене я досить часто приїжджав і десь до 10 днів знаходився, зустрічався з журналістами, політиками, депутатами. Ми говорили про проблеми кримських татар, Криму і шляхи його повернення. Я думаю, і цього разу я кілька днів проведу в Києві і потім поїду додому у Крим. Мене ніхто не попереджав про те, що я позбавлений можливості в'їжджати у Крим. Абсолютно жодної інформації на цю тему у мене немає і підстав для того, щоб не їхати додому у мене жодних немає", - заявив Умеров.

За його словами, почуває він себе добре й готовий продовжувати участь у національному русі й боротьбі за повернення Криму.

Умеров розповів, що приймає постійно до 10 пігулок на день і в Туреччині лікарі допомогли йому підібрати аналоги необхідних ліків, оскільки його "забрали прямо з лікарняної палати і з собою не було ні одягу, ні грошей, ні ліків".

Заступник голови Меджлісу також зазначив, що його переліт в Анкару не був для нього повною несподіванкою.

"Не можу сказати, що все було повною несподіванкою. За кілька днів до цього переїзду з Криму й перельоту в Анкару до мене приходили два співробітники ФСБ з Москви і пропонували написати прохання на ім'я Путіна про помилування. Але я категорично відмовився і після цього до цього питання не поверталися", - розповів Умеров.

Нагадаємо, сьогодні в Україну повернуться заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, які в даний час знаходяться в Анкарі (Туреччина).