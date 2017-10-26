В Україні зросли штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю

В Україні у четвер, 26 жовтня, набув чинності закон щодо посилення відповідальності за паркування транспортних засобів на місцях для осіб з інвалідністю.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю" був прийнятий Верховною Радою 22 червня 2017 року.

Згідно зі змінами, несанкціоноване паркування у місцях, призначених для осіб з інвалідністю, тягне за собою штраф від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 – 1700 грн). Повторне порушення - від 2040 до 2 550 грн.

Посадовці, які не обладнали майданчики для паркування місцями, призначеними для осіб з інвалідністю, також будуть оштрафовані на 1020 – 1700 грн.

Відповідно до закону, особа з інвалідністю може використовувати будь-яке паркомісце, якщо на майданчику відсутні відповідні позначення.