В уряді Каталонії відмовилися від дострокових виборів, про незалежність не згадують

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон виключив проведення в автономії дострокових виборів.

Про це він заявив у спеціальному звернені, повідомляє Європейська правда з посиланням на El Mundo.

За його словами, він розглядав таку можливість як проголошення дострокових виборів.

"Моя відповідальність полягає у тому, щоб вичерпати всі шляхи у пошуку врегулювання політичного конфлікту. Немає гарантій, які б виправдовували оголошення дострокових виборів" - заявив він.

Пучдемон наголосив, що тепер від парламенту Каталонії залежить, якою буде його реакція на застосування Мадридом статті 155 Конституції, що має призупинити самоврядування в автономії.

При цьому у своєму виступі він не уточнив, чи буде автономія проголошувати незалежність.

Варто зазначити, що протягом дня ЗМІ повідомляли про наміри каталонського лідера оголосити вибори, тим самим відмовившись від незалежності, і навіть наводили їх дату – 20 грудня.