Відсьогодні штрафи за незаконне паркування на місцях для інвалідів зросли

В Україні 26 жовтня набув чинності закон № 2109-VIII, який передбачає збільшення штрафів за незаконне паркування на місцях для інвалідів від 1020 до 1700 грн.

Йдеться про зупинку чи стоянку автівок на місцях для інвалідів, а також неправомірне використання на автівці розпізнавального знака "Водій з інвалідністю". Такі ж штрафи - 1020-1700 грн - загрожують посадовцям, які не облаштували на майданчиках для паркування місця для інвалідів, або ж облаштували з порушеннями.

Штрафи від 2040 до 2550 грн передбачені за повторне протягом року порушення посадовців, які утримують майданчики для платного паркування автівок, проте не обладнали їх паркувальними автоматами, автоматичними в’їзними та виїзними терміналами або іншими засобами контролю за оплатою послуг паркування.

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