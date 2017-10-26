Внаслідок зіткнення поїзда і вантажівки у Фінляндії померло 4 людини

У фінському місті Раасепорі сталося зіткнення пасажирського поїзда та військової вантажівки, в результаті чого загинули чотири людини. Про це повідомляє Yle, посилаючись на дані поліції.

Відзначається, що аварія сталася на залізничному переїзді близько восьми годин ранку за місцевим часом.

У результаті ДТП загинули чотири людини, троє з яких перебували у військовій машині. Вони були призовниками. Ще один загиблий був пасажиром поїзда. У лікувальні установи були госпіталізовані десять постраждалих, стан чотирьох з них оцінюється як важкий.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ще одна постраждала внаслідок ДТП у Харкові померла у лікарні. 20-річна Діана Берченко стала шостою жертвою ДТП із летальним результатом.