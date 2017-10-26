Вибух біля телеканалу "Еспресо": 2 загиблих та поранений Мосійчук

Приблизно о 22.05 ввечері у середу, 25 жовтня, біля входу до будинку на вулиці Адама Міцкевича у Києві, де розташована редакція телеканалу Еспресо.TV, стався вибух силою в 1 кг у тротиловому еквіваленті.

Внаслідок вибуху загинув особистий охоронець народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука - 31-річний старший сержант поліції Руслан Кушнір.

При цьому сам нардеп, політолог Віталій Бала і ще 2 перехожих отримали поранення.

Також стало відомо, що у київській лікарні помер місцевий житель. Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на власні джерела.

Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook також підтвердив депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий: "Ще одна людина загинула внаслідок вчорашнього теракту на Міцкевича. 36-річний Михайло Мормель".

Вибух стався у той момент, коли Мосійчук у супроводі охоронця разом з Балою виходив на вулицю після участі в прямому ефірі.

Зі слів свідків, вибухнув мопед/скутер або ж якийсь вибуховий пристрій поблизу нього. Тобто вибуховий пристрій був схований у скутері або ж знаходився поруч із ним, при чому, як стверджують очевидці, цей мопед з'явився біля входу до під'їзду, з якого виходили потерпілі, за 20 хвилин до вибуху.

Вибух був такої сили, що у сусідніх будинках розбито скло до рівня 3-4 поверхів.

Поруч із місцем вибуху розсипано велику кількість металевих кульок, що могли бути елементом ураження приведеного у дію вибухового пристрою.

У свою чергу, слідство щодо вибуху передано Службі безпеки України. Про це у своєму Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, СБУ розслідуватиме замах на Мосійчука як терористичний акт.

Народного депутата Ігоря Мосійчука перевели до реанімації. Про це повідомила прес-служба Мосійчука на його сторінці у Facebook. Зазначається, що операція пройшла успішно і зараз Мосійчук у стані середньої тяжкості. Наразі його перевели до реанімації, він вже прийшов до тями.

На думку депутата, замовники його вбивства знаходяться у Росії, а виконували "роботу" найманці з Києва. За його словами, це може бути "агентура серед патріотичного середовища".