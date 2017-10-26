Європарламент схвалив резолюцію із засудженням будь-яких форм сексуального насильства

Європейський парламент схвалив резолюцію із засудженням будь-яких форм сексуального насильства та закликав вивчити усі випадки домагань у стінах інституції.

Відповідну резолюцію європарламентарі схвалили у четвер, "за" проголосували 580 членів парламенту, повідомляє сайт ЄП.

"Члени Європейського парламенту рішуче засуджують усі форми сексуального насильства та шкодують через те, що такі дії занадто легко допускаються. Винуватці повинні бути покараними", - ідеться у документі.

Євродепутати вважають, що парламенту слід у терміновому порядку вивчити повідомлення про сексуальні домагання у стінах законодавчого органу, зокрема, для цього повинна бути створена цільова група експертів.

Європарламентарі виступили за проведення відповідних тренінгів для усього персоналу ЄП і членів парламенту та закликали до запровадження конфіденційного реєстру усіх випадків сексуального насильства.

Країни-члени ЄС також повинні вивчити ситуації у своїх парламентах та вжити відповідних заходів.

"Політики повинні виступати в ролі відповідальних зразків для наслідування в запобіганні і переслідуванні сексуальних домагань в парламентах і за його межами", - наголошують євродепутати.

Як відомо, раніше у Європейському парламенті відбулися дебати через повідомлення про те, що співробітниці законодавчого органу ставали жертвами сексуальних домагань. Повідомлення про сексуальні домагання оприлюднили ЗМІ, наводячи слова співробітниць, які розповіли про різні сексуальні домагання та з боку чоловіків-євродепутатів.