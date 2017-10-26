З потяга “Київ – Львів” евакуювали понад 500 пасажирів, вибухівки не знайшли, - поліція

Після повідомлення про замінування потяга "Київ – Львів", яке надійшло від невідомого, який зателефонував у поліцію 25 жовтня о 22.03, з вагонів евакуювали понад 500 пасажирів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Евакуювали 530 пасажирів. На місце прибули поліцейські, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи. Евакуація людей з приміщень та прилеглої території вокзалу не проводилася. Після перевірки вибухових пристроїв чи речовин не знайшли.

О 2:00 26 липня потяг поїхав до Львова. За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.