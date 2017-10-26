Зайцева перебуває у камері з дев'ятьма підозрюваними у тяжких злочинах, - начальник СІЗО

Олена Зайцева, винуватиця харківської ДТП з 6 загиблими, перебуває у камері СІЗО ще з дев'ятьма підозрюваними у тяжких злочинах. Про це розповів заступник начальника установи з виконання покарань №27 (Харківське СІЗО) Дмитро Холод, передає Depo.Харків.

За його словами, Зайцева вже адаптувалася до умов, поводить себе спокійно.

"Скарг від неї не було, вона поводить себе спокійно. Зараз вона адаптувалася і перебуває в нормальному стані", - сказав Холод.

На побачення до Зайцевої приходила мати, також її регулярно відвідує адвокат.

"Побачення з адвокатом, вони не обмежені, вона може приходити в робочий час щодня", - пояснив Холод.

Він додав, що в день, коли Зайцеву привезли із зали суду, з нею працював психолог, бо вона була в пригніченому стані. За допомогою до лікарів не зверталася.

У камері, де перебуває Зайцева, окремий санвузол та душ, є телевізор, але інтернет жінкам використовувати заборонено.

Загалом в СІЗО на сьогоднішній день, за словами Холода, перебувають 105 жінок.