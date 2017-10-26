Звільнення відбулось завдяки світовому розголосу та діям Ердогана, Порошенка, Чубарова та Джемілєва, - Умеров

Звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза стало можливим завдяки світовому розголосу та діям Ердогана, Порошенка, Чубарова та Джемілєва. Про це Умеров заявив на брифінгу 26 жовтня в Анкарі, передає Еспресо.TV.

"Ми вчора стали свідками звільнення мого друга Ахмета Чийгоза. Це стало можливим завдяки конкретним діям та розголосу світової спільноти і конкретно завдяки діям президента Туреччини Ердогана, діям президента України Петра Порошенко, голови Меджлісу і лідера кримського татарського народу Чубарова та Джемілєва", - сказав Умеров.

Він зазначив, що його та Чийгоза звинувачували в тому, чого вони не робили.