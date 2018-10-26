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Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу з греко-римської боротьби

26 жовтня, 2018 - 19:54
Фото НОК Украины

У Будапешті (Угорщина) триває чемпіонат світу зі спортивної боротьби.

Українець Жан Беленюк вийшов у фінал змагань серед борців греко-римського стилю у ваговій категорії до 87 кг, забезпечивши собі як мінімум срібну медаль, повідомляє Укрінформ.

Беленюк в 1/16 фіналу переміг Ейвілдаса Станкевичуса з Литви (4:2), в 1/8 фіналу взяв гору над представником Вірменії Артуром Шахіняном (4:1), у чвертьфіналі поборов іранця Хоссейна Ахмада Нурі (4:2), а у півфіналі виграв у азербайджанця Іслама Аббасова (5:1).

У вирішальній сутичці за "золото" 27 жовтня Жан Беленюк зійдеться з Метеханом Башаром з Туреччини.

Джерело: Укрінформ

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