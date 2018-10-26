Болтон порадив Росії піти з Криму і Донбасу

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Росії було б корисно припинити окупацію Криму, Донбасу і перестати втручатися у вибори в Сполучених Штатах.

Про це Болтон заявив в інтерв'ю Reuters в Тбілісі.

"Буде корисно, якщо вони (росіяни) перестануть втручатися в наші вибори... вийдуть з Криму і Донбасу в Україні... припинять використовувати незаконну хімічну зброю для замаху на російських емігрантів на Заході, і будуть менш нав'язливими на Близькому Сході", - сказав Болтон.

Радник додав, що така поведінка РФ спонукала у минулому Вашингтон ввести антиросійські санкції.

Нагадаємо, що Білий дім розглядає питання нових антиросійських санкцій.