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Гілларі Клінтон, американський політик, колишній Держсекретар США, кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року

Болтон порадив Росії піти з Криму і Донбасу

26 жовтня, 2018 - 17:08
Фото Reuters

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Росії було б корисно припинити окупацію Криму, Донбасу і перестати втручатися у вибори в Сполучених Штатах.

Про це Болтон заявив в інтерв'ю Reuters в Тбілісі.

"Буде корисно, якщо вони (росіяни) перестануть втручатися в наші вибори... вийдуть з Криму і Донбасу в Україні... припинять використовувати незаконну хімічну зброю для замаху на російських емігрантів на Заході, і будуть менш нав'язливими на Близькому Сході", - сказав Болтон.

Радник додав, що така поведінка РФ спонукала у минулому Вашингтон ввести антиросійські санкції.

Нагадаємо, що Білий дім розглядає питання нових антиросійських санкцій.

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