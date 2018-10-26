Бойовики тричі обстріляли позиції ООС

Сьогодні, 26 жовтня, російські окупаційні війська здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил, унаслідок чого було поранено одного українського військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Відзначається, що противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Кримського, Павлополя та Водяного.

"Внаслідок ворожого вогню поранено одного українського військовослужбовця", - повідомили у штабі.