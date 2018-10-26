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Гілларі Клінтон, американський політик, колишній Держсекретар США, кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року

Бойовики тричі обстріляли позиції ООС

26 жовтня, 2018 - 19:30
Фото: Міноборони

Сьогодні, 26 жовтня, російські окупаційні війська здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил, унаслідок чого було поранено одного українського військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Відзначається, що противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Кримського, Павлополя та Водяного.

"Внаслідок ворожого вогню поранено одного українського військовослужбовця", - повідомили у штабі.

Джерело: День

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