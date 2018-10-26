Філарет пояснив механізм переходу церков до Єдиної православної церкви

Для переходу парафії до об'єднаної української православної церкви потрібно рішення двох третин парафії.

Про це заявив предстоятель української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет, передає РБК-Україна.

Коли буде утворена єдина УПЦ, значна частина православних залишиться в Російській православній церкві в Україні. Але вони будуть мати право приєднатись до УПЦ: тобто вони будуть мати вільний вибір.

"Ніякого насилля не буде", - зазначив він.

Що стосується храмів і приміщень, Філарет зазначив, що храми належать громаді.

"І якщо громада переходить в УПЦ, то вона переходить зі своїм храмом. Якщо вона залишається в РПЦ, то і храм залишається з ними", - заявив він.

За його словами, механізм - це збори всього приходу.

"Механізм - це збори всього приходу. Якщо 2/3 приходу проголосує за те, щоб залишитися в Російській церкві, значить цей прихід буде належати Російській церкві. Якщо ж 2/3 прихожан проголосує за українську церкву, то храм разом з прихожанами перейде в Українську православну церква, а якщо не буде 2/3, то залишається так як є. якщо 2/3 немає, а прихід знаходиться в Московському патріархаті, то вона і залишиться в МП ", - пояснив Філарет.

"Що стосується лавр. По-перше, треба знати, що всі лаври знаходяться на території України, а значить вони є українською святинею. Але перехід із Російської православної церкви в Українську православну церкву може бути тільки добровільним. Тобто братія (ченці, - прим.) цих лавр мають добровільно обрати цю церкву. Я вірю, що рано чи пізно лаври перейдуть в Українську православну церкву, без всякого насилля. Те, що вони будуть в Українській православній церкві, ніякого сумніву немає", - підсумував він.

Нагадаємо, Філарет розповів про статут об'єднаної української церкви.