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Філарет розповів про статут об'єднаної української церкви

26 жовтня, 2018 - 12:13
Фото Миколи Тимченка, "День"

Предстоятель УПЦ КП Святійший Патріарх Філарет наголошує, що на Архієрейському соборі має бути затверджений статут об’єднаної Української православної церкви, узгоджений із українським законодавством.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Це буде статут загальний, український, який буде відбивати у собі закони України, і погоджений із українськими законами з одного боку, а з другого боку - і сутність православної церкви, тобто її структуру, її положення, її можливості», - зазначив Філарет.

 
              
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