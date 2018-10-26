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General Electric планує розвивати інфраструктурні проекти в Україні

26 жовтня, 2018 - 12:34
Фото з архіву "Дня"

Компанія General Electric повідомила про плани щодо розвитку інфраструктурних проектів в Україні.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Зокрема, там планують розширювати ринок цифрових послуг. Також, у компанії зазначають, що локалізація виробництва їхніх локомотивів в Україні дасть поштовх розвитку промисловості.

«Ми хочемо ділитися якісними технологіями з українцями локально, для обслуговування локомотивів потрібні будуть люди, функції мають бути передані місцевим інженерам. Сподіваємося, що за час дії контракту співпраці локомотивобудування тут буде активно розвиватися, це питання потужностей і часу», — повідомив директор департаменту міжнародних логістичних операцій General Electric Джастін Даунс.

Джерело: День

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