General Electric планує розвивати інфраструктурні проекти в Україні

Компанія General Electric повідомила про плани щодо розвитку інфраструктурних проектів в Україні.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Зокрема, там планують розширювати ринок цифрових послуг. Також, у компанії зазначають, що локалізація виробництва їхніх локомотивів в Україні дасть поштовх розвитку промисловості.

«Ми хочемо ділитися якісними технологіями з українцями локально, для обслуговування локомотивів потрібні будуть люди, функції мають бути передані місцевим інженерам. Сподіваємося, що за час дії контракту співпраці локомотивобудування тут буде активно розвиватися, це питання потужностей і часу», — повідомив директор департаменту міжнародних логістичних операцій General Electric Джастін Даунс.