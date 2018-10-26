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Гілларі Клінтон, американський політик, колишній Держсекретар США, кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року

Google запустив новий тип доменів для швидкого створення документів

26 жовтня, 2018 - 20:28
Фото Reuters

Компанія Google запустила новий тип доменів - doc.new, що дозволяє швидко створювати документи.

Для створення нового документа достатньо лише перейти за коротким адресою doc.new.

Крім Google Документів короткі посилання були створені для інших сервісів компанії: Таблиці, Форми, Презентації та Сайти.

Створити новий документ - doc.new, docs.new, document.new
Нову таблицю - sheet.new, sheets.new, spreadsheet.new
Презентацію - slide.new, slides.new, deck.new, presentation.new
Сайт - site.new, sites.new, website.new

Джерело: День

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