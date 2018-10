Google запустив новий тип доменів для швидкого створення документів

Компанія Google запустила новий тип доменів - doc.new, що дозволяє швидко створювати документи.

Для створення нового документа достатньо лише перейти за коротким адресою doc.new.

Крім Google Документів короткі посилання були створені для інших сервісів компанії: Таблиці, Форми, Презентації та Сайти.

Створити новий документ - doc.new, docs.new, document.new

Нову таблицю - sheet.new, sheets.new, spreadsheet.new

Презентацію - slide.new, slides.new, deck.new, presentation.new

Сайт - site.new, sites.new, website.new

Introducing a ✨ .new ✨ time-saving trick for users. Type any of these .new domains to instantly create Docs, Sheets, Slides, Sites or Forms ↓ pic.twitter.com/erMTHOsdyH

— Google Docs (@googledocs) October 25, 2018