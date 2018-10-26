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Гілларі Клінтон, американський політик, колишній Держсекретар США, кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року

Хуг прокоментував свою заяву щодо втручання РФ на Донбасі

26 жовтня, 2018 - 14:56
Фото: uacrisis

Заява про те, що начебто спостерігачі ОБСЄ не побачили прямих доказів щодо втручань Росії та її військових на Донбасі, яку зробив заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Хуг, не відображає його точку зору. 

Про це Хуг сказав під час прес-брифінгу, передає РБК-Україна. 

"Я вважаю, що важливо прояснити деякі заяви щодо мого інтерв'ю журналу Foreign Policy. Опублікований текст ввів в оману та не відображає мою точку зору. Тим часом вже була оприлюднена виправлена версія. Як вам відомо, ми не робимо висновки на основі встановлених нами фактів і ми не надаємо доказів. Встановлені місією факти говорять самі за себе", - заявив Хуг. 

Він додав, що СММ ОБСЄ і надалі продовжуватиме дію свого мандату в Україні. 

"Ми й надалі підтримуватимемо Україну", - сказав він.

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